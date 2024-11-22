В Кремле анонсировали новое совещание у Путина

Песков анонсировал новое совещание у Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новое совещание у президента России Владимира Путина, передает ТАСС.

«Вечером, я думаю, ближе к пяти-шести [часам], президент планирует провести совещание», — обозначил Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского президента, у заседания будет открытая часть. Однако его тему заранее анонсировать он не стал.

«Пока не буду забегать вперед с анонсами, давайте мы его дождемся», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, в течение дня Путин также проведет другие встречи, но «они будут носить непубличный характер».

В четверг, 21 ноября, Путин обратился к россиянам и армии после ответного удара по Украине «Орешником» на применение Вооруженными силами Украины американского и британского дальнобойного оружия. В своем обращении он заявил, что «Россия всегда предпочитала и может решать спорные вопросы мирными средствами, но она также готова к любому развитию событий».