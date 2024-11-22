В Минске заявили о террористических формах попыток сместить власть в Белоруссии

Рыженков: попытки сместить власть в Белоруссии приобрели террористические формы

Попытки извне сместить действующие власти в Белоруссии приобрели за последние годы террористические формы. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел страны Максим Рыженков, передает РИА Новости.

По словам министра, подрывная деятельность в отношении Минска ведется на протяжении почти всех лет существования Белоруссии. Он отметил, что попытки сместить в стране президента предпринимались за эти годы много раз.

«Единственное, в последние годы, наверное, эта деятельность приобрела совсем уже откровенные террористические формы», — уточнил глава МИД Белоруссии.