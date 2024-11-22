В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

Депутат ВР Дубинский: после ухода Зеленского перемены на Украине не наступят

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что после ухода Владимира Зеленского с поста главы государства перемены в стране не наступят. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в стране установилась система внешнего влияния. Дубинский считает, что сейчас главный ориентир властей Украины — интересы зарубежных политиков и корпораций. «Без демонтажа системы внешнего влияния все усилия будут бесплодными. Будут выбраны очередные марионетки», — написал нардеп.

Ранее Зеленский подписал указ, которым лишил государственных наград некоторых бывших украинских политиков и чиновников.