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18:22, 22 ноября 2024Бывший СССР

В Верховной Раде высказались о возможности перемен после ухода Зеленского

Депутат ВР Дубинский: после ухода Зеленского перемены на Украине не наступят
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский считает, что после ухода Владимира Зеленского с поста главы государства перемены в стране не наступят. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что в стране установилась система внешнего влияния. Дубинский считает, что сейчас главный ориентир властей Украины — интересы зарубежных политиков и корпораций. «Без демонтажа системы внешнего влияния все усилия будут бесплодными. Будут выбраны очередные марионетки», — написал нардеп.

Ранее Зеленский подписал указ, которым лишил государственных наград некоторых бывших украинских политиков и чиновников.

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