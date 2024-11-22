В Раде заявили о превращении в «испуганное сборище» из-за властей

Геращенко: офис Зеленского сделал Раду испуганным сборищем, перенеся заседание

Офис президента Украины Владимира Зеленского сделал Верховную Раду «испуганным сборищем», перенеся заседание 22 ноября. Об этом заявила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Кукловоды из Банковой (офис Зеленского — прим. «Ленты.ру») в условиях отсутствия других достижений окончательно нивелируют парламент. Отводя ему роль инфантильного, испуганного, инертного сборища», — высказалась политик.

Геращенко раскритиковала решение руководства Рады о переносе заседания из-за сообщений об угрозе удара Вооруженных сил (ВС) России. Она указала, что расположенный рядом офис Зеленского продолжает работать с незначительными ограничениями. Депутат отметила, что ее фракция «Европейская солидарность» не давала согласия на перенос заседания.

Ранее депутат Ярослав Железняк подтвердил перенос заседания из-за сообщений об угрозе атаки. Уточнялось, что это первый подобный перенос заседания парламента Украины с 2022 года.