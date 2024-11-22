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18:08, 22 ноября 2024Экономика

В России повысили пошлину на вывоз пшеницы из страны

Минсельхоз: экспортная пошлина на пшеницу вырастет с 27 ноября более чем на 10 %
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 27 ноября вырастет более чем на 10 процентов — с 2,69 до 3,02 тысячи рублей. Об этом сообщил Минсельхоз РФ.

Пошлина на кукурузу также будет повышена — с 3,066 до 3,584 тысячи рублей за тонну, а на ячмень снизится — с 1,233 до 1,166 тысячи рублей за тонну.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых действуют в России с 2021 года. Их размер составляет 70 процентов от разницы между базовой и индикативной ценами и рассчитывается еженедельно. В этот раз ориентиром была стоимость тонны пшеницы, ячменя и кукурузы в 223,5, 185,7 и 220,3 доллара соответственно при базовых экспортных ценах в 18 тысяч рублей для пшеницы и 16,875 тысячи рублей для ячменя и кукурузы.

В середине октября экспортные пошлины за тонну пшеницы составляли 1,872 тысячи рублей, а еще в начале осени находились ниже отметки в 1 тысячу рублей. При этом в сентябре Россия в сравнении год к году отгрузила на экспорт на 16 процентов меньше пшеницы, а также втрое меньше ячменя и вдвое — кукурузы, при общем падении зарубежных поставок зерновых культур примерно на четверть.

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