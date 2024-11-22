Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:22, 22 ноября 2024Экономика

Жители российского города сравнили новый каток с пенисом

Жители Тюмени увидели в очертаниях нового катка форму пениса
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: chris robert / Unsplash

Жители Тюмени увидели в очертаниях нового катка форму пениса. О подобном сравнении сообщил предприниматель Александр Андросов, принимающий участие в строительстве площадки, в разговоре с Ura.ru.

Речь идет о катке «Сердце Тюмени», расположенном в Тюменской Слободе. Бизнесмен уточнил, что его техническое открытие перенесли на 1 декабря из-за погоды. «Мы планировали открыть все 23 ноября, но из-за погоды нам не удалось залить лед. Подсветку в виде сердца включим 6 декабря, его можно будет увидеть при заходе на посадку в аэропорт Рощино», — поделился информацией Андросов.

Комментируя вопрос возможного сходства формы тюменского катка с пенисом, предприниматель привел в пример площадку в Новосибирске — по его мнению, очертания второго объекта гораздо больше напоминают мужской половой орган. «Нам никогда не переплюнуть каток ["Ракета"] в Новосибирске, там действительно постарались на славу. А нас сложно притянуть за уши», — убежден бизнесмен.

Ранее в ноябре стало известно, что каток в парке Горького в Москве откроется для посетителей 29 ноября.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подвел итог испытаний «Орешника»

      В России оценили вероятность передачи Украине ядерного оружия

      Стало известно о намерении реформировать структуру ВСУ

      Пилоты «Формулы-1» пожаловались на запах запрещенных веществ на трассе в США

      Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

      Путин назвал происхождение «Орешника»

      Курс юаня к рублю взлетел

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Путин связал будущее России с задачами спецоперации

      46-летняя Любовь Толкалина в мини-шортах сделала мостик

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше