Жители российского города сравнили новый каток с пенисом

Жители Тюмени увидели в очертаниях нового катка форму пениса

Жители Тюмени увидели в очертаниях нового катка форму пениса. О подобном сравнении сообщил предприниматель Александр Андросов, принимающий участие в строительстве площадки, в разговоре с Ura.ru.

Речь идет о катке «Сердце Тюмени», расположенном в Тюменской Слободе. Бизнесмен уточнил, что его техническое открытие перенесли на 1 декабря из-за погоды. «Мы планировали открыть все 23 ноября, но из-за погоды нам не удалось залить лед. Подсветку в виде сердца включим 6 декабря, его можно будет увидеть при заходе на посадку в аэропорт Рощино», — поделился информацией Андросов.

Комментируя вопрос возможного сходства формы тюменского катка с пенисом, предприниматель привел в пример площадку в Новосибирске — по его мнению, очертания второго объекта гораздо больше напоминают мужской половой орган. «Нам никогда не переплюнуть каток ["Ракета"] в Новосибирске, там действительно постарались на славу. А нас сложно притянуть за уши», — убежден бизнесмен.

Ранее в ноябре стало известно, что каток в парке Горького в Москве откроется для посетителей 29 ноября.