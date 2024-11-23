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00:10, 23 ноября 2024Россия

23 ноября: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

23 ноября в мире отмечают Международный день акварели, Международный день имидж-консультанта и День Фибоначчи. Православные верующие в эту дату чтут память великомученика Георгия Победоносца. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 23 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Международный день акварели

В 1964 году мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо открыл первый в мире Музей акварели, а чуть позднее придумал праздник в честь любимой техники рисования.

В современной России интерес к акварельной живописи вырос в конце девяностых — начале нулевых: 1998-м свою работу возобновило закрытое в годы революции «Общество акварелистов Санкт-Петербурга», в 2002 году в стране открылась Академия акварели и изящных искусств Сергея Андрияки.

Фото: VH-studio / Shutterstock / Fotodom

День Фибоначчи

Фибоначчи — это псевдоним первого крупного математика средневековой Европы Леонардо Пизанского. Он был выходцем из семьи торговцев и получил блестящее образование. В частности, Фибоначчи изучил достижения арабских математиков и на основе этих знаний написал ряд трактатов и популяризовал в Европе позиционную систему счисления — намного более удобную, чем римская нотация.

Какие еще праздники отмечают в мире 23 ноября

  • Международный день имидж-консультанта;
  • День орехов кешью в США;
  • День инженера в Португалии.

Какой церковный праздник сегодня

Колесование великомученика Георгия Победоносца

Фото: Public domain / Wikipedia

Согласно преданию, святой Георгий был любимым воином императора Диоклетиана — жестокого ненавистника христианской веры. Однажды услышав бесчеловечный приговор в адрес верующего, Георгий пришел к императору и объявил себя христианином, за что его подвергли жестоким пыткам, а затем колесовали.

День казни святого Георгия особо почитает Грузинская церковь. Христианскую веру в регион принесла равноапостольная Нина, родственница святого Георгия. Именно она установила праздник в память о его колесовании.

Какие еще церковные праздники отмечают 23 ноября

  • День памяти апостолов от 70: Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия;
  • День памяти преподобномученика Нифонта и мученика Александра Медема;
  • День памяти священномученика Милия, епископа Персидского, и двух учеников его;
  • День памяти мученика Ореста врача.

Приметы на 23 ноября

По народному календарю 23 ноября — день Родиона Ледокола. В это время ни в коем случае нельзя выходить на лед. Считается, что он еще не окреп и есть опасность провалиться под воду.

  • Иней утром предвещает морозы, вечером — сильный снегопад;
  • Вороны кричат и кружатся — к потеплению;
  • Река покрылась гладким льдом — к скорым заморозкам.

Кто родился 23 ноября

Николай Носов (1908-1976)

Советский писатель создал множество произведений для детей, на которых выросло не одно поколение. В их числе трилогия про Незнайку, рассказы «Живая шляпа», «Фантазеры» и «Мишкина каша».

Венсан Кассель (58 лет)

Фото: FilmStills.net / Globallookpress.com

Французский актер прославился благодаря ролям в картинах «Особенные», «Ненависть», «Черный лебедь», «Квартира», «Цена измены» и многих других, также он снимался в популярном сериале «Мир Дикого Запада». Голосом актера говорит Робин Гуд из мультфильма «Шрек».

Кто еще родился 23 ноября

  • Майли Сайрус (32 года) — американская актриса и певица;
  • Виктор Ан (39 лет) — южнокорейский и российский шорт-трекист, шестикратный олимпийский чемпион;
  • Александр Кутузов (39 лет) — российский хоккеист, чемпион мира 2014 года.

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