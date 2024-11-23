Банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Белоруссии

Банковская группа HSBC Holdings прекратила обработку платежей из РФ и Белоруссии

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc заявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте.

Помимо этого, HSBC порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов. Причины отказа от обработки платежей не уточняются.

В феврале президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку купить «дочку» британского банка HSBC. С октября 2022 года «дочка» HSBC входила в утвержденный Путиным список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования.

Отмечается, что соглашение о продаже 100 процентов российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано еще в июле 2022 года.