Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:50, 23 ноября 2024Экономика

Банк HSBC прекратил обработку платежей из России и Белоруссии

Банковская группа HSBC Holdings прекратила обработку платежей из РФ и Белоруссии
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc заявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Об этом говорится на официальном сайте.

Помимо этого, HSBC порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов. Причины отказа от обработки платежей не уточняются.

В феврале президент России Владимир Путин разрешил Экспобанку купить «дочку» британского банка HSBC. С октября 2022 года «дочка» HSBC входила в утвержденный Путиным список банков, в отношении которых запрещены сделки с их акциями или долями в уставном капитале без его согласования.

Отмечается, что соглашение о продаже 100 процентов российского бизнеса группы HSBC Экспобанку было подписано еще в июле 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США сообщили о встрече Трампа и Путина по Украине. Конгрессмен заявил, что президент РФ не послушал совета собеседника

      Авторов оригинального контента начнут поддерживать по-новому

      Выступающие в США баскетболисты захотели играть за сборную России

      В части Киева прекратила работу система оповещения о воздушной тревоге

      Симоньян сообщила о возможном убийстве экс-офицера США Беннетта

      Медведев назвал способ завершить конфликт на Украине

      Медведев заявил об отдалении переговоров из-за дальнобойных ракет

      Украинские депутаты обвинили Зеленского в нарушении работы парламента

      Захарова иронично прокомментировала угрозы США из-за решения МУС по Нетаньяху

      Американский журналист обвинил Байдена в эскалации конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше