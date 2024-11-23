Боец «Ахмата» Барин: ВСУ могут остаться без подвоза боеприпасов на Курщине

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков в Курской области могут остаться без подвоза боеприпасов. Об этом заявил РИА Новости боец спецназа «Ахмат» с позывным Барин.

По его словам, подвоз и ротацию личного состава для украинских войск затрудняет распутица и увеличивающееся расстояние между позициями ВСУ.

«Наши наступают по флангам, здесь они растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая», — сообщил Барин.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники в украинском Генеральном штабе сообщило, что ВСУ потеряли контроль над более чем 40 процентами территорий, занятых ранее в Курской области.