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18:37, 23 ноября 2024Бывший СССР

Боец «Ахмата» рассказал о положении ВСУ в Курской области

Боец «Ахмата» Барин: ВСУ могут остаться без подвоза боеприпасов на Курщине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из участков в Курской области могут остаться без подвоза боеприпасов. Об этом заявил РИА Новости боец спецназа «Ахмат» с позывным Барин.

По его словам, подвоз и ротацию личного состава для украинских войск затрудняет распутица и увеличивающееся расстояние между позициями ВСУ.

«Наши наступают по флангам, здесь они растянулись, и у них проблема с подвозом будет скоро большая», — сообщил Барин.

Ранее издание Reuters со ссылкой на источники в украинском Генеральном штабе сообщило, что ВСУ потеряли контроль над более чем 40 процентами территорий, занятых ранее в Курской области.

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