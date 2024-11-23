Экспорт алюминия из Финляндии в Россию за год удвоился

Yle: экспорт алюминия из Финляндии в РФ за год удвоился и превысил 22 млн евро

Экспорт алюминия из Финляндии в Россию удвоился за год. Об этом заявил общественный вещатель Yle со ссылкой на статистические данные таможни Финляндии.

«Согласно статистике таможни, экспорт алюминия из Финляндии в Россию за короткий период времени удвоился, достигнув к концу сентября этого года 22,3 миллиона евро», — отмечается в публикации.

Руководитель по статистике финской таможни Олли-Пекки Пенттиль подчеркнул, что алюминий поставляется из Финляндии в Россию напрямую морским путем или через прибалтийские страны. В свою очередь, глава Turvanasta Микко Салакари заявил, что его компания не сможет существовать при отказе от бизнеса с Москвой.

В сентябре Финляндия прекратила сотрудничество по судоходному каналу с Россией. Деятельность консультативного совета, который занимался вопросами работы Сайменского канала, остановили «до получения дальнейших указаний».