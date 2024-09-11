Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:13, 11 сентября 2024Экономика

Финляндия прекратила сотрудничество по судоходному каналу с Россией

Финляндия прекратила сотрудничество с РФ по работе судоходного канала в Балтике

Фото: Petritap / Wikimedia

Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по работе судоходного канала, соединяющего озеро Сайма с Балтийским морем. О соответствующем решении Министерства транспорта и связи республики сообщает РИА Новости.

Деятельность консультативного совета, который занимался вопросами работы Сайменского канала, прекратили «до получения дальнейших указаний». Ранее он определял даты начала и окончания судоходства и обменивался информацией о положении дел в регионе.

«Когда международная ситуация изменится и движение судов по Сайменскому каналу сможет быть восстановлено, можно будет вновь оценить необходимость начала деятельности Консультативного совета Сайменского канала», — заявили представители.

Сайменский канал был открыт в 1856 году, его длина составляет 57,3 километра, из которых 23,3 находятся на территории Финляндии. Оставшаяся часть канала и прилегающая территория арендованы у России до 2060 года — водная артерия и прилегающая автодорога обслуживаются за счет бюджета Финляндии. За навигационный период канал может пропустить до 11,5 тысячи судов в обе стороны, которые способны перевозить до 4,6 миллиона тонн.

В Финляндии неоднократно отмечали, что санкции ЕС против России за начало боевых действий Украине не препятствуют движению по Сайменскому каналу. Однако с февраля 2022 года компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые в этом направлении, и транспортная артерия утратила свое значение.

Весной 2024 года Финляндия ввела дополнительные ограничения на границе с Россией и закрыла морские пункты пропуска. Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа для прогулочных судов приостановили на несколько месяцев, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. Позднее движение прогулочных судов вновь разрешили.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

      В России резко подорожала аренда жилья

      Дочь Прилучного и Муцениеце стала актрисой

      В России отреагировали на слова Эрдогана о принадлежности Крыма

      Бывший российский следователь высказался об обвинении в рекордной взятке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше