Финляндия прекратила сотрудничество по судоходному каналу с Россией

Финляндия прекратила сотрудничество с РФ по работе судоходного канала в Балтике

Финляндия приостановила сотрудничество с Россией по работе судоходного канала, соединяющего озеро Сайма с Балтийским морем. О соответствующем решении Министерства транспорта и связи республики сообщает РИА Новости.

Деятельность консультативного совета, который занимался вопросами работы Сайменского канала, прекратили «до получения дальнейших указаний». Ранее он определял даты начала и окончания судоходства и обменивался информацией о положении дел в регионе.

«Когда международная ситуация изменится и движение судов по Сайменскому каналу сможет быть восстановлено, можно будет вновь оценить необходимость начала деятельности Консультативного совета Сайменского канала», — заявили представители.

Сайменский канал был открыт в 1856 году, его длина составляет 57,3 километра, из которых 23,3 находятся на территории Финляндии. Оставшаяся часть канала и прилегающая территория арендованы у России до 2060 года — водная артерия и прилегающая автодорога обслуживаются за счет бюджета Финляндии. За навигационный период канал может пропустить до 11,5 тысячи судов в обе стороны, которые способны перевозить до 4,6 миллиона тонн.

В Финляндии неоднократно отмечали, что санкции ЕС против России за начало боевых действий Украине не препятствуют движению по Сайменскому каналу. Однако с февраля 2022 года компании отказываются страховать суда и грузы, перемещаемые в этом направлении, и транспортная артерия утратила свое значение.

Весной 2024 года Финляндия ввела дополнительные ограничения на границе с Россией и закрыла морские пункты пропуска. Движение по Сайменскому каналу через Нуйямаа для прогулочных судов приостановили на несколько месяцев, чтобы предотвратить нелегальную миграцию морским путем. Позднее движение прогулочных судов вновь разрешили.