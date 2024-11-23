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12:49, 23 ноября 2024Мир

Европейских пилотов заставили летать над зонами боев

WSJ: европейские пилоты пожаловались, что их вынуждают летать над зонами боев
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Ряд авиакомпаний вынуждает пилотов летать по маршрутам над зоной боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на Европейскую ассоциацию пилотов.

По данным ведомства, даже после резкого увеличения количества запущенных ракет на Ближнем Востоке, гражданские самолеты продолжили там летать. В 2024 году ежемесячно выпускалось в среднем по 162 ракеты, а в 2023 году — 10 ракет.

Однако несмотря на повышение риска непреднамеренных ударов по летящим самолетам, правительства и авиационные регуляторы не планируют закрывать или ограничивать воздушное пространство, отмечает WSJ.

Ранее стало известно, что в момент атаки Израиля на Иран в небе над Исламской Республикой находилось более 10 гражданских самолетов.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетный обстрел, которому еврейское государство подверглось 1 октября. По утверждению израильских военных, удары наносятся по военным целям на территории страны.

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