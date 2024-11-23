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11:07, 23 ноября 2024Мир

Генсек НАТО встретился с Трампом

Генсек НАТО Рютте провел первую встречу с Трампом
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила пресс-служба альянса, передает ТАСС.

«Генсек НАТО Марк Рютте провел первую встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом во Флориде в пятницу. Они обсудили весь комплекс глобальных вызовов безопасности, с которыми сталкивается альянс», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подобная формулировка обычно подразумевает конфликт на Украине и противостояние с Китаем.

Ранее в ноябре стало известно, что Трамп рассматривает возможность назначения экс-директора национальной разведки Ричарда Гренелла на должность специального представителя по конфликту на Украине.

В том же месяце Reuters сообщало, что избранный президентом США может ввести для импорта из Китая пошлины в размере 40, а не 60 процентов.

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