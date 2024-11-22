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10:19, 22 ноября 2024Мир

Генсек НАТО призвал перестать сплетничать о Трампе

Генсек НАТО Рютте призвал перестать сплетничать о Трампе и позвонить ему
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министром обороны стран НАТО нужно перестать сплетничать об избранном президенте США Дональде Трампе и позвонить ему для продуктивного взаимодействия. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, передает газета The Washington Post (WP).

«Не сплетничайте о Трампе. Позвоните ему и заручитесь его поддержкой», — рассказал генсек.

Кроме того, Рютте потребовал от европейских политиков увеличить расходы на оборону до показателя в два процента от ВВП. По его словам, подобные меры позволят сохранить военное присутствие США в Европе.

Ранее Рютте планирует совершить поездку в США и посетить резиденцию Трампа Мар-а-Лаго, чтобы обсудить с ним конфликт на Украине и не идти на уступки России. В частности, глава военного блока намерен убедить 47-го президента США, что в его интересах обеспечить гарантии безопасности Украины и не идти навстречу России.

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