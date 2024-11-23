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02:03, 23 ноября 2024Мир

«Хезболла» выпустила десятки снарядов по Израилю

ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила по Израилю около 80 снарядов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Ливанское движение «Хезболла» в пятницу, 22 ноября, выпустило по Израилю около 80 снарядов. О запуске десятков боеприпасов сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

Отмечается, что запущенные снаряды пересекли границу Ливана и Израиля.

«Армия обороны Израиля продолжит защищать Государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации “Хезболла”», — сообщили в ЦАХАЛ.

Ранее ЦАХАЛ нанесла авиаудар по жилой и промышленной застройке Пальмиры.

Античный город Пальмира — памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО — получил свой статус как образец шедевров древнеримской архитектуры. Особое историко-культурное значение имеют храм Баала, построенный в I веке, храм Баалшамина II века, а также театр с общественным центром и караван-сарай из-за уникального сочетания восточного и западного античных стилей.

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