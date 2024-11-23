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21:20, 23 ноября 2024Россия

Медведев рассказал о возможностях для студентов в России

Медведев: возможностей для студентов в России стало больше
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Возможностей для студентов в настоящее время стало больше, заявил зампредседателя Совета безопасности России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документальный фильм об истории студенческих отрядов «Путь к изменениям».

По его словам, студенты чаще занимаются тем, что им ближе. «Это могут быть и медицинские какие-то услуги, это могут быть и образовательные услуги, и услуги в сфере цифровой экономики, программирования, да все что угодно», — рассказал он.

По словам Медведева, современные студенты «не обязательно кладут кирпичи и блоки».

Ранее большинство российских студентов признались, что стоимость их обеда не превышает 500 рублей. О том, что ежедневные траты на обед не превышают 500 рублей, сообщил 91 процент респондентов.

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