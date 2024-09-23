Подсчитаны ежедневные траты студентов на обеды

«Купер»: большинство российских студентов тратят на обед не больше 500 рублей

Большинство российских студентов признались, что стоимость их обеда не превышает 500 рублей, показал опрос сервиса доставки из магазинов и ресторанов «Купер» и компании онлайн-исследований «ОнИн». В исследовании приняли участие 1 000 человек. С подсчетами ознакомилась «Лента.ру».

О том, что ежедневные траты на обед не превышают 500 рублей, сообщил 91 процент респондентов. Из них 41 процент опрошенных рассказал, что обычно платит за дневной прием пищи от 250 до 500 рублей.

Если рассматривать рацион студентов, то чаще всего они покупают салаты. Так ответили 45 процентов респондентов. На втором месте по популярности — вторые блюда (42 процента), на третьем — шаурма (37), снэки или готовая выпечка (34), супы (33).

Выяснилось, что траты на обед в Москве и Санкт-Петербурге в среднем на 120 рублей выше, чем в регионах. При этом больше всего тратят студенты старших курсов в возрасте 25-34 лет, москвичи и обучающиеся в магистратуре. При выборе места для обеда во время учебы студенты оценивают стоимость и качество блюд, локацию, быстрое приготовление и доставку.

Четверть учащихся регулярно заказывают готовые блюда онлайн. Больше всего таких студентов проживает в Сибирском, Приволжском и Южном федеральных округах. Среди любимых заведений для заказов с доставкой — популярные рестораны быстрого обслуживания.

Ранее в страховой компании «Росгосстрах» подсчитали расходы россиян на домашних питомцев. Оказалось, что большинство тратят до 5 тысяч рублей в месяц.

