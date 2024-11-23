Минобороны раскрыло потери ВСУ на харьковском направлении

Министерство обороны Российской Федерации в сводке отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ. Сводка опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков», — указано в сообщении Минобороны.