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12:29, 23 ноября 2024Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на харьковском направлении

Минобороны рассказало о потерях ВСУ от группировки «Север» в Харьковской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Министерство обороны Российской Федерации в сводке отчиталось о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении в зоне ответственности группировки войск «Север» ВС РФ. Сводка опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 57-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы Харьковской области и города Харьков», — указано в сообщении Минобороны.

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