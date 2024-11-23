На Украине заявили о работе над несколькими баллистическими ракетами

WSJ: Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты

Украина работает над созданием «более чем одной» баллистической ракеты, стараясь присоединиться к «избранной группе стран», способной производить подобное вооружение. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Анну Гвоздяр.

Отмечается, что Украина держит в секрете подробности разработки, однако чиновники отмечают, что несколько новых ракет поставят на вооружение в ближайшие дни. При этом соответствующая программа Киева сталкивается с недостатком финансирования, из-за чего в течение нескольких лет страна будет зависеть от западных поставок.

Ранее сообщалось, что Киев может запросить у США противоракетные комплексы для отражения ударов российской ракеты «Орешник». В частности, речь идет о зенитно-ракетном комплексе THAAD от корпорации Lockheed Martin.