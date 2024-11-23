На украинский саммит по зерну приехали только два высокопоставленных иностранных политика

Novinky: на саммит в Киеве приехали лишь два высокопоставленных политика

На саммит в Киеве «Зерно с Украины» приехали только два высокопоставленных политика — еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский и глава МИД Чехии Ян Липавский, сообщает Novinky.

Еще несколько выступили по видеосвязи, среди них были президент Эстонии Алар Карис и президент Швейцарии Виола Амерд. Этот саммит проводился в третий раз.

Ранее Россия на фоне введения Евросоюзом повышенных пошлин почти прекратила поставки зерна в страны сообщества. Стоимость сентябрьских отгрузок составила всего 21 тысячу евро, в то время как в июне, перед вступлением в силу ограничений, европейцы закупили зерна из РФ на 11,8 миллиона евро.