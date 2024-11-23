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19:03, 23 ноября 2024Мир

На Западе оценили продвижение ВС России

Parisien: ВС России с каждым днем занимают все больше населенных пунктов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Алексей Коновалов/ТАСС

Владимир Зеленский столкнулся с серьезными проблемами на фронте из-за наступления Вооруженных сил (ВС) России, которые с каждым днем занимают все больше населенных пунктов. Продвижение ВС России в зоне спецоперации оценило западное издание Parisien.

«Для войск Владимира Зеленского на местах складывается действительно сложная ситуация. Российская армия продолжает наступать на востоке страны, с каждым днем захватывая или окружая все новые населенные пункты», — говорится в публикации.

Там отметили, что ВС России приближаются к городу Покровску (украинское название Красноармейска). Автор материала пояснил, что этот населенный пункт важен для обеспечения логистики украинских войск на этом направлении. Также он подчеркнул, что американская помощь Киеву под угрозой из-за предстоящего прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что Киев решил перенести Покровскую районную военную администрацию подальше от фронта. Ведомство перенесут в село Доброполье Криворожской сельской общины подконтрольного Киеву Покровского района Донецкой народной республики.

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