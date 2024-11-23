Лебедев: бойцы ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) насилуют выпускниц харьковского медицинского вуза на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, опрошенные им девушки и их родители в шоке из-за того, что выпускницы медицинских вузов являются военнообязанными. После призыва в армию их распределяют по частям в качестве военных медиков и санитарных инструкторов.

«Есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию», — рассказал Лебедев.

По его словам, бойцы таким образом пытаются «взять от жизни все». Некоторые девушки становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых солдат, подчеркнул координатор подполья.

Ранее Лебедев заявил, что власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения.