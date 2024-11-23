Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:26, 23 ноября 2024Бывший СССР

Подполье заявило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ

Лебедев: бойцы ВСУ насилуют мобилизованных выпускниц харьковского вуза
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) насилуют выпускниц харьковского медицинского вуза на всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

По словам Лебедева, опрошенные им девушки и их родители в шоке из-за того, что выпускницы медицинских вузов являются военнообязанными. После призыва в армию их распределяют по частям в качестве военных медиков и санитарных инструкторов.

«Есть и те, кого отправляют на линию боевого соприкосновения, и вот тут происходит страшное, но не являющееся невероятным для Украины. Девушки подвергаются сексуальному насилию», — рассказал Лебедев.

По его словам, бойцы таким образом пытаются «взять от жизни все». Некоторые девушки становятся любовницами офицеров, чтобы получить защиту от простых солдат, подчеркнул координатор подполья.

Ранее Лебедев заявил, что власти Украины установили особый режим в Одесской области, согласно которому запретили въезд иностранцам на побережье Черного моря во время действия военного положения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Умер просивший Путина о гражданстве России экс-офицер США Скотт Беннетт. Симоньян допустила, что его могли убить

      ЦБ необычным способом предупредил о телефонных мошенниках

      В Конгрессе США захотели обязать Трампа запрашивать помощь Украине

      Суд арестовал имущество бывшего замгубернатора Брянской области

      Россиян предупредили об опасности некоторых лаков для ногтей

      Подполье заявило об изнасилованиях выпускниц медвузов бойцами ВСУ

      В Египте назвали применение «Орешника» на Украине четким посланием

      В Кремле высказались о новой мобилизации в России

      Байден оговорился и назвал себя своим мужем

      Военнослужащий рассказал о подземных укрытиях российских войск в Запорожской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше