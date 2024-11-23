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17:58, 23 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно об отъезде иностранных дипломатов из Киева

Шарий: сотрудники иностранных посольств покидают Украину
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Сотрудники посольств США, Китая и ряда европейских государств покинули Украину. Такое заявление сделал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, Украину покинули также сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции и скандинавских стран.

«Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину», — добавил блогер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закрытие иностранных посольств в Киеве показывает отсутствие ценности Украины для Запада.

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