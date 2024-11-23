Стало известно об отъезде иностранных дипломатов из Киева

Сотрудники посольств США, Китая и ряда европейских государств покинули Украину. Такое заявление сделал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, Украину покинули также сотрудники посольств Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Германии, Франции и скандинавских стран.
«Большинство находятся в Польше, кто-то отправился на родину», — добавил блогер.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что закрытие иностранных посольств в Киеве показывает отсутствие ценности Украины для Запада.