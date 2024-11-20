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17:22, 20 ноября 2024Бывший СССР

В МИД России оценили закрытие посольств в Киеве

Захарова: закрытие посольств показывает отсутствие ценности Украины для Запада
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Закрытие иностранных посольств в Киеве показывает, отсутствие ценности Украины для Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с «Комсомольской Правдой».

«Это доказывает, что Украина и украинцы для Запада — инструмент. А после того, как он сломался — ценности больше не представляет», — сказала дипломат отвечая на вопрос о том, знали ли западные страны о том, что обрекают Украину на ответные удары, давая разрешение на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь России.

Ранее появились сообщения о закрытии посольств Италии, США, Испании и Греции. Дипмиссии сообщили, что делают это из мер предосторожности.

В свою очередь, в МИД Украины заявили, что поддерживают постоянный контакт с иностранными дипмиссиями. В внешнеполитическом ведомстве также подчеркнули, что угроза обстрелов настолько же актуальна, как и в предыдущие тысячу дней с начала конфликта.

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