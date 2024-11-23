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08:13, 23 ноября 2024Интернет и СМИ

ЦБ необычным способом предупредил о телефонных мошенниках

ЦБ с помощью мема «Бу, испугался?» предупредил о телефонных мошенниках
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Центробанк России опубликовал популярный мем «Бу, испугался?» с говорящим котом, чтобы предупредить россиян об опасности общения с телефонными мошенниками. Публикация размещена в в Telegram-канале.

«Бу, испугался? Не бойся, я друг, я тебя не обижу. (...) Посмотри мне в глаза, скажи мне код из СМС, давай переведем деньги на специальный безопасный счет. Ты не хочешь? Почему? Что-то не так?», — отмечается в публикации.

В Банке России порекомендовали во время подобных звонков от хакеров «класть трубку без разговоров».

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники начали использовать гибридные схемы для обманов россиян, совмещая сразу несколько известных вариантов давления и пытаясь заставить жертву сделать частью атаки своих родственников и друзей.

До этого банк ВТБ сообщил, что мошенники стали активно использовать для взлома аккаунтов россиян на государственных сервисах схему с двойными звонками.

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