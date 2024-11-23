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00:59, 23 ноября 2024Мир

В Британии пожаловались на невозможность ведения длительной войны в Европе

FT: британские военные пожаловались на невозможность ведения войны в Европе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Высокопоставленные британские военнослужащие сообщают, что их войскам будет трудно вести войну в Европе, которая продлится дольше нескольких недель. Об этом написала газета Financial Times (FT).

В статье сказано, что избрание Дональда Трампа на пост президента США поставит под сомнение безопасность Европы из-за его «намерения заключить сделку с главой России Владимиром Путиным». Помимо этого, британские Вооруженные силы не обладают достаточной численностью и внутренней слаженностью, чтобы вести долгую войну. В частности, армия подвергается сокращению, а военно-морской флот не в состоянии поддерживать достаточное количество авианосцев и подлодок.

Великобритании нужно создать новую систему нацбезопасности, указано в материале. Но для этого необходимо, чтобы граждане страны осознали напряженную обстановку в Европе.

В июле этого года бывший директор управления чистой оценки и проблем британского министерства обороны Роб Джонсон заявил, что Вооруженные силы Великобритании не смогут защитить страну в случае серьезной угрозы, поскольку оборона слишком слаба для конфликта любого масштаба. По словам Джонсона, в любой крупномасштабной операции у Британии быстро закончатся боеприпасы.

В свою очередь, маршал авиации Грег Бегвелл заявил о нехватке в Британии самолетов для противостояния с Россией. Он подчеркнул, что у британских ВВС есть только четыре истребителя, готовых к развертыванию, если Москва нанесет ядерный удар.

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