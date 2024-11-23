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06:26, 23 ноября 2024Мир

В Британии сообщили о преимуществе России после вторжения ВСУ в Курскую область

Sky News: вторжение ВСУ в Курскую область дало преимущество ВС России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

При вторжении в Курскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) не только не смогли добиться поставленных целей, но и ухудшили свое положение на фронте. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Отмечается, что таким образом украинские войска предоставили Российской армии неоспоримое преимущество. «Риск в том, что линия фронта вдоль Донбасса рухнет. Вероятно, гораздо быстрее из-за этой курской операции», — заявила эксперт по военным исследованиям в королевском колледже Лондона Марина Мирон.

Военный аналитик Шон Белл, в свою очередь, заявил об «идеальном шторме», который заставил ВСУ удерживать территории в Курской области, одновременно обороняясь на своей территории.

Ранее бывший американский морпех Брайан Берлетик заявил, что ВСУ уже утратили контроль над всей линией фронта из-за вторжения в Курскую область, что стало высокой ценой за атаку украинской армии на российский регион. «Они взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена», — добавил он.

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