Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:05, 23 ноября 2024Из жизни

В Ленобласти мужчина не выжил после укуса кота

В Ленобласти мужчина с сахарным диабетом не выжил после укуса кота
Мария Черкасова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Киришском районе Ленинградской области мужчина не выжил после укуса кота, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Известно, что в пятницу, 22 ноября, мужчина отправился на поиски кота, который ранее сбежал из дома. Хозяин нашел его на улице и принес домой. После кот сильно поцарапал хозяина. У мужчины, болеющего сахарным диабетом и имеющего проблемы со свертываемостью крови, началось сильное кровотечение.

Он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Но владелец кота потерял сознание от кровопотери. Прибывшие медики не смогли его спасти. Выяснилось, что кот поцарапал мужчину когтем за ногу, повредив сосуд. В полиции начали проверку произошедшего.

Ранее котоняня рассказала об опасности ухода за животными, проживающими в антисанитарных условиях. По ее словам, при укусе такой кошки можно заразиться инфекцией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стала известна причина возможного снятия с должности командующего группировкой войск «Юг»

      В Великобритании признали неспособность противостоять ракете «Орешник»

      В США оценили дальность российского «Орешника»

      Песков прокомментировал отсутствие информации о разработке «Орешника»

      В Великобритании рассказали об угрожающих НАТО планах Трампа по России

      Маск ответил на предложение сына Трампа о покупке телеканала MSNBC

      Полицейские в Нидерландах конфисковали сделанного из экстази садового гнома

      Захарова рассказала о русофобской гнили

      В Ленобласти мужчина не выжил после укуса кота

      Политик Шлосберг назвал причину своего задержания

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше