В Ленобласти мужчина не выжил после укуса кота

В Ленобласти мужчина с сахарным диабетом не выжил после укуса кота

В Киришском районе Ленинградской области мужчина не выжил после укуса кота, сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Известно, что в пятницу, 22 ноября, мужчина отправился на поиски кота, который ранее сбежал из дома. Хозяин нашел его на улице и принес домой. После кот сильно поцарапал хозяина. У мужчины, болеющего сахарным диабетом и имеющего проблемы со свертываемостью крови, началось сильное кровотечение.

Он позвал соседа, который оказал ему первую помощь и вызвал скорую. Но владелец кота потерял сознание от кровопотери. Прибывшие медики не смогли его спасти. Выяснилось, что кот поцарапал мужчину когтем за ногу, повредив сосуд. В полиции начали проверку произошедшего.

Ранее котоняня рассказала об опасности ухода за животными, проживающими в антисанитарных условиях. По ее словам, при укусе такой кошки можно заразиться инфекцией.