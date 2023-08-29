Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

Котоняня Виктория из Москвы: уход за чужими животными сопряжен с опасностями

Уход за чужими животными сопряжен с некоторым опасностями. Об этом «Ленте.ру» рассказала котоняня Виктория из Москвы.

Виктория присматривает за чужими кошками и зарабатывает 7-15 тысяч рублей за один заказ. Чаще всего она без труда находит общий язык с животными. Проблемы начинаются, когда приходится работать с питомцами, живущими в антисанитарных условиях. Один из таких заказов закончился тем, что ее укусил кот, за которым она присматривала.

Царапина была неглубокая, но у меня воспалилась рука. Я обрабатывала рану йодом, перекисью, но ничего не помогало. На четвертый день поднялась температура. Тогда я обратилась к врачу. Он сказал, что это инфекция, и выписал антибиотики. Я так хорошо поработала, что целых пять дней пила лекарства и ходила с перевязанной рукой Виктория кэтситтер

С тех пор Виктория стала осторожнее с животными, старается держать дистанцию, а полученные раны сразу же обрабатывает. «Век живи — век учись. Опыт постепенно приобретается и в этой профессии», — говорит она.

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