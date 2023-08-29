Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:42, 29 августа 2023Из жизни

Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

Котоняня Виктория из Москвы: уход за чужими животными сопряжен с опасностями

Фото: Unsplash

Уход за чужими животными сопряжен с некоторым опасностями. Об этом «Ленте.ру» рассказала котоняня Виктория из Москвы.

Виктория присматривает за чужими кошками и зарабатывает 7-15 тысяч рублей за один заказ. Чаще всего она без труда находит общий язык с животными. Проблемы начинаются, когда приходится работать с питомцами, живущими в антисанитарных условиях. Один из таких заказов закончился тем, что ее укусил кот, за которым она присматривала.

Царапина была неглубокая, но у меня воспалилась рука. Я обрабатывала рану йодом, перекисью, но ничего не помогало. На четвертый день поднялась температура. Тогда я обратилась к врачу. Он сказал, что это инфекция, и выписал антибиотики. Я так хорошо поработала, что целых пять дней пила лекарства и ходила с перевязанной рукой

Викториякэтситтер

С тех пор Виктория стала осторожнее с животными, старается держать дистанцию, а полученные раны сразу же обрабатывает. «Век живи — век учись. Опыт постепенно приобретается и в этой профессии», — говорит она.

Материалы по теме:
«Работать слишком тяжело» Как живет российский водитель бензовоза, который получает 100 тысяч рублей за вахту?
«Работать слишком тяжело»Как живет российский водитель бензовоза, который получает 100 тысяч рублей за вахту?
13 июля 2023
«Самолет — лакомый объект для терроризма» Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
«Самолет — лакомый объект для терроризма»Как живет человек, который делает все, чтобы люди не пронесли в самолет бомбу
25 июля 2023
«Думала, меня увезут в рабство» Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
«Думала, меня увезут в рабство»Девушка из России уехала в Китай и стала русалкой. Чем ее поразила эта работа?
31 июля 2023

Ранее водитель бензовоза назвал главную сложность своей работы. По его словам, его преследует постоянный недосып: «Между рейсами отдыхаешь час-два — и снова едешь, и едешь, и едешь...».

Что думаешь? Оцени!
    Олег Парамонов
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры в Калуге

    Анна Седокова показала фигуру в облегающем комбинезоне

    14-летняя школьница забеременела от приезжего в Подмосковье

    Котоняня рассказала об опасностях при уходе за чужими кошками

    В ДНР объяснили отсутствие успехов ВСУ страхом окружения

    Задержанный за подготовку теракта в РФ признался в содеянном и попал на видео

    В России создали комплекс для противодействия микро- и мини-БПЛА

    В ДНР назвали самые горячие точки

    Крупнейший автопроизводитель остановил работу из-за сбоя

    Адвокат Чекалиных прокомментировал передачу дела блогеров в ГСУ СК России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости