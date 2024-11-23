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13:21, 23 ноября 2024Экономика

В России предложили увеличить пенсии

Депутат Миронов: пенсии в РФ должны превышать 32 тысячи рублей
Мария Черкасова

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Пенсия в России должна составлять 40 процентов от средней зарплаты, в этом случае выплата будет превышать 32,38 тысячи рублей. Об этом «МК» рассказал лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

В стране есть возможность поднять выплаты, поскольку страховые взносы в бюджет Соцфонда выросли в 1,5 раза, уверен депутат. Он также напомнил, что еще в 2018 году наша страна ратифицировала 102-ю конвенцию Международной организации труда (МОТ) «О минимальных нормах социального обеспечения», где человеку гарантируется пенсия в 40 процентов от уровня зарплаты. Поэтому в вопросе повышения пенсии речь идет о выполнении страной международных обязательств.

При этом соотношение выплат к зарплате в стране снижается. В проекте бюджета на 2025 год оно составляет 23,5 процента, то есть меньше, чем в нынешнем году. По словам Миронова, зарплаты в стране растут на 8-10 тысяч рублей в год, а пенсии — на тысячу-полторы.

Ранее стало известно, что проект федерального бюджета на 2025 год предусматривает направление на повышение страховых пенсий более 700 миллиардов рублей. В целом траты на выплаты в 2025 году предусмотрены на уровне около 11 триллионов рублей.

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