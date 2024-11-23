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13:34, 23 ноября 2024Бывший СССР

Стало известно о готовности применить «Орешник» во второй раз

Российская ракета «Орешник» может быть запущена во второй раз
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может быть запущена во второй раз. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Россия может дополнительно провести испытательные пуски тех же или подобных баллистических ракет в ближайшие дни, чтобы достичь того же риторического эффекта», — отмечено в публикации.

При этом отмечается, что Россия намерена закрыть часть своего воздушного пространства 23-24 ноября, что может быть использовано для испытания каких-либо ракет. Вместе с тем источники «Военкоров Русской весны» не уточняют, какое именно оружие будет испытано.

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