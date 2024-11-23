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17:01, 23 ноября 2024Мир

В Турции прокомментировали позицию Запада в конфликте на Украине

Фидан: поставляющий Киеву оружие Запад занял сторону в украинском конфликте
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

США и Европа, которые поставляют Киеву оружие, открыто заняли сторону в украинском конфликте. Позицию Запада прокомментировал глава МИД Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.

«Америка и Европа, с самого начала послав оружие [на Украину], создали ситуацию, когда они открыто приняли сторону в этой войне», — сказал он в ходе общения с турецкими журналистами в Анкаре.

По словам Фидана, вместе с вооруженным конфликтом идет политическая и экономическая борьба. Он подчеркнул, что рассматривает это как «глобальную войну в широком смысле этого слова». Также дипломат добавил, что продолжающиеся конфликты на Украине и в секторе Газа усиливают поляризацию мира.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что на текущем этапе важно не допустить, чтобы экономическая и политическая борьба в определенных регионах не переросла в войну.

Ранее в ноябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мир стоит на пороге третьей мировой войны. При этом он подчеркнул, что информационная война идет уже давно.

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