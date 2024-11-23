Военнослужащий рассказал о подземных укрытиях российских войск в Запорожской области

Боец ВС РФ: подземные укрытия в Запорожской области позволяют военным отдыхать

Подземные укрытия в Запорожской области позволяют военным российских подразделений полноценно отдыхать вне зоны боевых действий. Об этом рассказал командир отделения взвода обеспечения с позывным «Адыгеец», пишет ТАСС.

«Поначалу, да, был какой-то дискомфорт, вот это вот непонимание чего, как, а потом со временем привыкаешь, и все нормально, как дома», — отметил он.

По его словам, места для восстановления боеспособности подразделений располагаются глубоко под землей. В полевых условиях при постоянных обстрелах со стороны украинских подразделений это стандартная техника безопасности. Подобные подземные лабиринты могут занимать площадь в несколько гектаров, уточнил боец.

«Адыгеец» подчеркнул, что американские HIMARS могут пробить метровый слой бетона, поэтому «окапываться приходится глубоко». А чтобы стены и потолки не давили, бойцы стараются создавать в помещениях уют, добавил военный.

16 ноября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что войска Российской армии продвинулись на запорожском направлении. Рогов также отметил, что успехи Российской армии зафиксированы сразу на нескольких участках запорожской линии фронта.

В этот же день стало известно, что бойцы ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины под Ореховом в Запорожской области. Кроме того, по словам Рогова, удары были нанесены артиллерией и авиацией в районе Новоданиловки.