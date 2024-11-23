ВСУ отправили в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения «Ахмата»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили в Курскую область спецподразделение БПЛА для уничтожения групп спецназа «Ахмат». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира бронегруппы с позывным Сальза сводной артгруппы «Пресса».

По его словам, данное подразделение работает в Курской области параллельно с батальоном БПЛА «Птицы Мадьяра». Он отметил, что спецотряд БПЛА получил задачу «максимально уничтожить нас, грубо говоря, в течение недели». «Неделя прошла, мы продолжаем работу свою, выполняемую достаточно достойно», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что бойцы подразделения «Ахмат» захватили тяжелый украинский беспилотный летательный аппарат «Мамонт» в Курской области. Военнослужащий с позывным Диор рассказал, что впервые столкнулся с «Мамонтом». Конструкцию летательного аппарата он описал как нечто среднее между FPV-дроном и беспилотников «Баба-Яга».

