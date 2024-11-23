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19:56, 23 ноября 2024Бывший СССР

Зеленский призвал украинских генералов быть в окопах

Зеленский: украинские генералы должны быть в окопах
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех генералов украинской армии находиться в окопах. Его слова передает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Генералы должны быть в окопах. Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт», — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский объяснил это необходимостью для военачальников быть в непосредственном контакте со своими подчиненными. При этом, по его словам, на фронте на данный момент складывается очень сложная ситуация. «Вот такая война», — охарактеризовал происходящее президент Украины.

Ранее сложной ситуацию на фронте также назвали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве признали давление российских войск на разных участках линии боевого соприкосновения.

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