Зеленский призвал украинских генералов быть в окопах

Зеленский: украинские генералы должны быть в окопах

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех генералов украинской армии находиться в окопах. Его слова передает издание «Инсайдер UA» в своем Telegram-канале.

«Генералы должны быть в окопах. Генерал, который не был в окопе, для меня не генерал, несмотря на опыт», — подчеркнул украинский лидер.

Владимир Зеленский объяснил это необходимостью для военачальников быть в непосредственном контакте со своими подчиненными. При этом, по его словам, на фронте на данный момент складывается очень сложная ситуация. «Вот такая война», — охарактеризовал происходящее президент Украины.

Ранее сложной ситуацию на фронте также назвали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве признали давление российских войск на разных участках линии боевого соприкосновения.