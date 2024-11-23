Жители Харькова начали бояться выходить на работу

«Страна.ua»: жители Харькова стали бояться выходить на работу из-за рейдов ТЦК

Мужчины в Харькове бояться выходить на работу из-за сотрудников ТЦК (военкоматов — прим. ред.), которое устраивают облавы на предприятиях. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам владельца одной из станций техобслуживания, его сотрудники беспокоятся, что из-за постоянных рейдов сотрудников ТЦК, есть риск «не доехать до работы». Он подчеркнул, что люди не хотят ехать на работу, но некоторые предприятия с осторожностью продолжают вести свою деятельность.

«В страшное время мы живем», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 15 ноября на складах в Киевской области сотрудник ТЦК попытался застрелить грузчика, убегавшего от него. Министерство обороны Украины признало факт применения оружия военкомом и назначило по данному факту проверку.