Журналист Бьянки: инфляция в Италии связана с отношением властей к Украине

Итальянский журналист Джорджо Бьянки связал снижение уровня жизни в стране с отношением властей Италии к конфликту на Украине. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Бьянки объяснил растущую инфляцию позицией Рима в конфликте. «Я не знаю, сколько удастся правительству продержаться на эффекте этой игры, потому что люди все равно ощущают, что инфляция, повышение цен на энергоносители и, как следствие, понижение уровня жизни как раз напрямую связаны с внешней политикой, а именно с ухудшением отношений с Россией», — посчитал он.

По его словам, обычные итальянцы проявляют мало интереса к вопросам внешней политики, и это развязывает руки правящей коалиции. Политики отвлекают внимание от международных конфликтов, акцентируя внимание на проблемах внутри страны. Он также отметил, что внутри правящей коалиции нет единодушия: так, например, в партии «Лига» есть много тех, кто хотел бы улучшения отношений с Москвой, а в партии премьер-министра Джорджи Мелони таких парламентариев меньше. По мнению Бьянки, из-за противоречий ситуация нестабильна.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что страна отказалась разрешать Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать ее дальнобойное оружие для ударов по территории России. По его словам, позиция республики не изменилась: это оружие можно использовать только на украинской территории.