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15:08, 24 ноября 2024Россия

Песков назвал теорией заговоров рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа

Песков: рассуждения о сотрудничестве Байдена и Трампа — теория заговоров
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Дональд Трамп и Джо Байден

Дональд Трамп и Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Рассуждения о сотрудничестве по Украине текущего президента США Джо Байдена и избранного главы государства Дональда Трампа — теория заговоров. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время передачи «Москва. Кремль. Путин».

«Теория заговоров — это удел, наверное, тех, кто может это обсуждать, мы с вами вряд ли можем обсуждать такие теории», — сказал он.

Представитель Кремля также подчеркнул, что на данный момент неизвестно, будет ли Трамп после инаугурации продолжать политику по Украине, которую пока ведет Байден.

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Верховная Рада Украины «сидит на чемоданах» в ожидании трудного развития событий. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский огласил Раде «план стойкости», состоящий из десяти пунктов.

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