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12:14, 24 ноября 2024Россия

Медведев заявил об ожидании трудного развития событий властями Украины

Медведев: Рада сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

Верховная Рада Украины «сидит на чемоданах» в ожидании трудного развития событий. Такое мнение выразил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Владимир Зеленский огласил Раде «план стойкости», состоящий из десяти пунктов.

«На самом деле ей нужен личный "план стійкості" из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям. Сама же "Верховная зрада Украины" сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий», — написал политик.

Зеленский представил новый «план стойкости» Верховной Раде 19 ноября. В документ были включены десять пунктов, в их числе: «единство», «фронт», «оружие» и «деньги». Подробности каждого из пунктов он пообещал раскрыть в полной версии документа.

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