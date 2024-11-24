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18:08, 24 ноября 2024Культура

Slava Marlow переписал квартиру за 100 миллионов рублей на мать в День матери

Рэпер Slava Marlow переписал квартиру в Москве на мать в День матери
Мария Винар
Слава Марлоу (в центре)

Слава Марлоу (в центре). Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Рэпер, продюсер и автор песен Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб) переписал квартиру в Москве за 100 миллионов рублей на мать в День матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

25-летний музыкант купил недвижимость, расположенную рядом с Патриаршей резиденцией в Чистом переулке в Хамовниках, осенью прошлого года. В ней он часто устраивал вечеринки, из-за которых соседи высказывали свое недовольство местной полиции.

После этого артист перестал приглашать к себе гостей, а затем решил порадовать мать, переписав в праздник квартиру на нее.

В августе 2021 года Slava Marlow вошел в список наиболее талантливых молодых музыкантов мира. В статье, опубликованной в GQ, молодого человека назвали «вундеркиндом из Сибири». Журналисты отметили, что хип-хоп-артист смог придать современному рэпу абсолютно новое звучание.

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