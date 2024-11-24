В ДНР украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль мирного жителя

В Донецкой народной республике (ДНР) украинский беспилотник-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. Об этом в воскресенье, 24 ноября, в своем Telegram-канале сообщает совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По информации СЦКК, ЧП произошло в населенном пункте Семигорье на трассе Бахмут — Луганское. В результате атаки находившийся за рулем местный житель 2002 года рождения получил несовместимые с жизнью ранения.

21 ноября сообщалось, что в результате обстрела центра Горловки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получили ранения 12 мирных жителей, в том числе глава Никитовского района Донецкой народной республики (ДНР) Ирина Джеломанова.