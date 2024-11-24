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13:47, 24 ноября 2024Мир

В Кремле заявили о прекращении диалога Байдена с Москвой

Песков заявил о прекращении диалога Байдена с Москвой до нуля
Мария Винар

Фото: The White House / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о прекращении диалога действующего президента США Джо Байдена с Москвой. Об этом он рассказал в интервью журналисту и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Любая конфронтационность не исключает возможность диалога. А вот то, что они свернут до нуля весь диалог, вот это было сложно себе представить», — заявил представитель российского лидера.

Кроме того, Песков подчеркнул, что в Вашингтоне преобладает «дефицит политической дальновидности».

Ранее Дмитрий Песков заявил о желании Запада любой ценой нанести стратегическое поражение России.

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