Бурунов сбросил вес после расставания с девушкой

Актер Сергей Бурунов заявил, что резко сбросил вес после расставания с девушкой

Актер Сергей Бурунов рассказал, что сбросил 14 килограммов после расставания с возлюбленной. Об этом он сообщил в интервью корреспонденту телешоу «Ты не поверишь!».

По словам звезды «Полицейского с Рублевки» и официального голоса Леонардо Ди Каприо в России, именно душевная травма заставила его сесть на диету.

«После этого я сразу сел на диету, сбросил уже 14 кг. Тяжело это, конечно. Душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Йодом не помажешь», — сообщил Бурунов.

Отмечается, что имя возлюбленной Сергей не стал раскрывать, несмотря на слухи, появляющиеся в СМИ.

Ранее стало известно, что Бурунов спровоцировал слухи о своей помолвке с девушкой.