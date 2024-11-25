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19:22, 25 ноября 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян соблюдать одно туалетное правило

Врач Мясников заявил, что в туалете нужно устанавливать гигиенический душ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vershinin89 / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» соблюдать одно туалетное правило. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Мясников напомнил, что во всех туалетах в мусульманских странах установлен гигиенический душ. Он добавил, что после похода в туалет следует пользоваться именно этим средством гигиены. «Это стоит три копейки. Я себе поставил краник, я думал, стоит безумно. Покупайте. Почему их сразу не делают? Что, проблема, что ли, какая-то?» — порассуждал доктор.

Врач также заявил, что многие не используют гигиенический душ, потому что для этого нужно принимать неудобную позу. По мнению Мясникова, такая поза, напротив, более физиологична, чем та, которую люди принимают на унитазе. Несмотря на неудобство, заключил Мясников, после похода в туалет необходимо подмываться.

Ранее Мясников назвал привычку, снижающую риск развития геморроя. Он заявил, что от заболевания может защитить отказ от туалетной бумаги в пользу гигиенического душа.

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