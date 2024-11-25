ФСБ раскрыла роль «Купола Донбасса» в защите запаса зерновых в ДНР

ФСБ: «Купол Донбасса» пресек атаку БПЛА на запас зерновых в ДНР

Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» пресекла попытку атаки беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщило Управление ФСБ РФ по ДНР.

Противник пытался направить начиненный взрывчаткой дрон самолетного типа на региональный запас зерновых культур в Макеевке. После того, как беспилотник был перехвачен, его уничтожили накладным зарядом.

В августе глава ДНР Денис Пушилин рассказал о работе системы «Купол Донбасса», которой удалось обезвредить десятки украинских беспилотников. По его словам, система спасла множество жизней, потому как беспилотники были нацелены на гражданские объекты и на причинение вреда гражданскому населению.