Кабмин отказался поддержать законопроект ЛДПР о депремировании работников

Правительство не поддержало законопроект ЛДПР о депремировании работников

Кабмин не поддержал законопроект ЛДПР, в котором предлагалось закрепить в Трудовом кодексе понятие «депремирование» и порядок соответствующей процедуры. Об этом со ссылкой на официальный отзыв российского правительства сообщает ТАСС.

Под депремированием в законопроекте понимается невыплата или сокращение поощрительной части заработной платы. При этом депремировать сотрудника можно лишь при наличии основания, указанного в договоре согласно трудовому законодательству. В тексте законопроекта также отмечается, что месячная зарплата не может быть уменьшена более чем на 20 процентов.

Авторы документа объяснили, что данная инициатива направлена на защиту работников от неправомерных действий работодателя.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что пенсия в России должна составлять 40 процентов от средней зарплаты, в этом случае выплата будет превышать 32,38 тысячи рублей.