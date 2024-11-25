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08:26, 25 ноября 2024Бывший СССР

Кемпинг с бойцами ВСУ и наемниками в Харьковской области оказался под ударом

РИА: кемпинг с бойцами ВСУ и наемниками в Харьковской области попал под удар
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По лагерю Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области был нанесен удар. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его информации, украинские военные и иностранные наемники латинского происхождения заселились на территорию вблизи детского лагеря и кемпинга. После развертывания базу обстреляли.

24 ноября Лебедев сообщил о взрыве в направлении автомобильного завода в Кременчуге Полтавской области Украины. По словам подпольщика, мощный взрыв с последующей детонацией прогремел около пяти утра. «Сопротивление сообщало, что на заводе производится ремонт гусеничной военной техники, в основном иностранной», — рассказал он, уточнив, что на момент удара там находилось 11 единиц гусеничной и не менее 17 единиц колесной техники.

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