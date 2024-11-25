Меркель заявила о неизбежности конфликта на Украине из-за НАТО

Меркель: стремление Украины вступить в НАТО в 2008 году привело бы к конфликту

Стремление Украины начать путь к членству в НАТО в 2008 году неизбежно привело бы к конфликту. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает телеканал «Би-би-си» (BBC).

«Мы бы увидели конфликт еще раньше, в 2008 году, если бы Киев начал делать шаги по присоединению к альянсу. Мне было совершенно ясно, что в России не стали бы просто наблюдать за вступлением Украины в НАТО», — отметила политик.

Меркель добавила, что на тот момент Украина «была не так сильно подготовлена» и не получала такой помощи от Запада, как в 2022 году.

23 ноября Меркель заявила, что Украина не может самостоятельно принять решение о начале переговоров с Россией для урегулирования конфликта.

