Минздрав признали виновным в попытке выпустить антибиотик по подложным документам

«Известия»: Минздрав признан виновным в подложной попытке выпуска антибиотика

Министерство здравоохранения России (Минздрав РФ) признано виновным в попытке выпустить препарат по фальшивым документам. Соответствующее решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, сообщают «Известия».

Отмечается, что ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам, тем самым нарушив патентные права. Суд также указал на необходимость отмены государственной регистрации антибиотика «Биапенем», действующее вещество которого уже произвела и запатентовала другая компания из Индии. Как следует из материалов дела, фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своей субстанции, однако компания «Джодас Экспоим» предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению налоговой заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.