Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:45, 25 ноября 2024Силовые структуры

Минздрав признали виновным в попытке выпустить антибиотик по подложным документам

«Известия»: Минздрав признан виновным в подложной попытке выпуска антибиотика
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Министерство здравоохранения России (Минздрав РФ) признано виновным в попытке выпустить препарат по фальшивым документам. Соответствующее решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы, сообщают «Известия».

Отмечается, что ведомство зарегистрировало препарат по подложным документам, тем самым нарушив патентные права. Суд также указал на необходимость отмены государственной регистрации антибиотика «Биапенем», действующее вещество которого уже произвела и запатентовала другая компания из Индии. Как следует из материалов дела, фирма-правообладатель не давала разрешения на использование своей субстанции, однако компания «Джодас Экспоим» предоставила в Минздрав поддельное письмо-согласие.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению налоговой заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Люди на Украине нервничают из-за удара». Киев показал иностранным журналистам якобы обломки «Орешника»

      Россиянам назвали самый короткий световой день

      Трамп задумал выгнать всех трансгендеров из армии США

      Блогер описал некоторые законы в Германии фразой «русскому не понять»

      В США обвинили Байдена в разжигании ядерной войны

      Муж россиянки помешал ей заказать убийство отца

      На Украине рассказали о ловушке Байдена для России

      Тигр напал на 55-летнего мужчину на тростниковом поле и съел его

      Мужчинам указали на ухудшающие качество спермы три привычки

      Сенатор раскрыла возможную тему послания Путина к парламенту

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше