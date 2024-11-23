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21:30, 23 ноября 2024Россия

Путин подписал закон о наказании за подложные счета-фактуры

Путин ввел уголовное наказание за подложные налоговые декларации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает уголовную ответственность за организацию деятельности по продаже и представлению в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно закону, такая деятельность от имени юрлиц, если она сопряжена с извлечением дохода в крупном размере, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо принудительными работами или лишением свободы до четырех лет со штрафом до 80 тысяч рублей.

Ранее Путин подписал закон, который упрощает регистрацию права на машино-место в общей долевой собственности на паркинге. С подписанием закона владелец доли в праве общей собственности на паркинг сможет выделить свое машино-место в отдельный объект недвижимости, даже в случае, если другие совладельцы против или их слишком много.

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